Рубль уверенно растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 21 декабря

ЦБ установил официальные курсы валют на 21 декабря. Рубль значительно укрепился к американской и европейской валютам.

Курс доллара опустился на 1,0769 рубля, составив 102,3438 рубля (103,4207 рубля на 20 декабря).

Евро подешевел на 1,4132 рубля и составил 106,5444 рубля (предыдущее значение – 107,9576 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на данных биржи.