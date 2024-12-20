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Рубль уверенно растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 21 декабря

Дата публикации: 20.12.2024 18:04
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Время прочтения: 1 минута
Рубль уверенно растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 21 декабря
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

ЦБ установил официальные курсы валют на 21 декабря. Рубль значительно укрепился к американской и европейской валютам.

Курс доллара опустился на 1,0769 рубля, составив 102,3438 рубля (103,4207 рубля на 20 декабря).

Евро подешевел на 1,4132 рубля и составил 106,5444 рубля (предыдущее значение 107,9576 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на данных биржи.

Текущие курсы валют в обменниках
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