В начале следующего года начнутся продажи нового «Москвича»

Продажи еще одного нового российского автомобиля – кроссовера «Москвич 8» – начнутся в феврале 2025 года. Об этом сообщил «Автостат».

«Москвич 8» позиционируется как семейный автомобиль. Внутри кроссовер имеет три ряда сидений. На машину устанавливается бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 174 л. с., а также 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия. Привод – передний.

В салоне имеются эргономичные сиденья, цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, система камер кругового обзора, а также возможность подключения к гаджетам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto.

По предварительным данным, машину можно будет приобрести по цене от 2,8 млн до 3 млн рублей в зависимости от комплектации.

Ранее стало известно о низких показателях продаж автомобилей бренда «Москвич» в 2024 году из-за завышенных цен. Ситуацию удалось частично исправить после пересмотра прайс-листов.