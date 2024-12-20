Россияне признались, сколько потратят на новогодний стол

Новогоднее застолье обойдется почти половине россиян более чем в 20 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела Группа «Ренессанс Страхование».

Более половины опрошенных россиян (53%) планируют встречать Новый год в кругу семьи, а еще 5% послушают бой курантов с родными и потом сменят компанию. Каждый шестой отметит Новый год с друзьями (18%), каждый восьмой (12%) — с коллегами по работе, а каждый девятый (11%) проведет праздник в одиночестве.

Для половины опрошенных новогоднее застолье обойдется немного (34%) либо значительно (18%) дороже, чем год назад.

Так, почти половина респондентов рассчитывают потратить на организацию стола не менее 20 тысяч рублей. В частности, свыше четверти (27%) — 20—40 тысяч рублей, каждый восьмой (12%) — 40—50 тысяч рублей, а 9% планирует потратить свыше 50 тысяч рублей. В то же время 52% опрошенных полагают, что смогут обойтись меньшими суммами.

Сравнительно более крупные расходы на новогодний стол ожидаются в Москве (61% респондентов ожидают выйти за пределы 20 тысяч рублей), Новосибирской области (60%), Санкт-Петербурге и Краснодарском крае (57%), Татарстане (55%) и Омской области (54%).

Опрос также показал, что почти три четверти россиян (71%) на новогодних каникулах намерены отправиться в поездку. Из них 85% — в пределах России. В частности, на дачу (25%) или в российские города: Москву (24%), Санкт-Петербург (19%), один из городов-миллионников (14%), Сочи (11%). Каждый седьмой (15%) намерен побывать на новогодних праздниках за рубежом.

Новогодние праздники дают хорошую возможность для активного и содержательного времяпрепровождения, однако и траты на него могут оказаться значительными. Чтобы траты не отвлекали от удовольствия отдыха и общения с близкими, аналитик Банки.ру Эряния Бочкина выбрала карты, которые предлагают категории повышенного кэшбэка в популярных на новогодних каникулах видах досуга. Вот несколько из них:

Карта для жизни от ВТБ

Умная карта Мир от Газпромбанка

Альфа-Карта от Альфа-Банка

МТС Деньги от одноименного банка

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Топ 3 дебетовых карт



