Россияне рассказали, какие подарки дарит «Тайный Санта»

Почти у каждого пятого россиянина (17%) на работе есть традиция организовывать «Тайного Санту» — анонимно дарить подарки коллегам. Платформа «Работа.ру» и cервис «ЮKassa» провели исcледование, в ходе которого узнали, какие подарки можно получить в России от «Тайного Санты».

Среди тех, у кого в офисе есть такая традиция, 27% тратят на подарок коллеге не более 500 рублей. От 501 до 1000 рублей расходуют 40% опрошенных, от 1001 до 1500 — 12%, а от 1501 до 2000 рублей — 8%. 4% респондентов выделяют бюджет в сумме более 2000 рублей.

Хитом подарков признаны сладости (43%). На втором месте расположились подарочные наборы чая, кофе и других напитков — 40%. За ними следуют елочные и новогодние украшения (32%), создающие праздничное настроение.

На четвертой позиции расположилась парфюмерия и косметика (31%). Менее распространенными, но все же популярными стали такие товары, как теплые вещи (16%), наборы для творчества (15%) и книги (14%).

Всего в опросе приняли участие более 3500 человек во всех регионах России.

Новогодние праздники дают хорошую возможность для активного и содержательного времяпрепровождения, однако и траты на него могут оказаться значительными. Чтобы траты не отвлекали от отдыха и общения с близкими, аналитик Банки.ру Эряния Бочкина выбрала карты, которые предлагают категории повышенного кэшбэка в популярных на новогодних каникулах видах досуга. Вот несколько из них:

Карта для жизни от ВТБ

Умная карта «Мир» от Газпромбанка

Альфа-Карта от Альфа-Банка

МТС Деньги от МТС Деньги

Black от Т-Банка

МПКАрт 2.0



