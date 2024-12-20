В Минтруде пообещали значительно повысить выплаты студенткам по беременности

В Министерстве труда и социальной защиты пообещали значительно увеличить ежемесячное пособие, которое получают студентки по беременности. Его размер будет составлять около 17 тысяч рублей.

«Сегодня пособие считается исходя из размера стипендии. То есть оно значительно ниже, чем будет предусматриваться. Сегодня президент сказал о том, что должно быть не ниже, чем прожиточный минимум. В среднем по стране он будет в районе более 17 тысяч рублей, то есть сумма значительная получается», — цитирует ТАСС министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

По его словам, необходимые документы будут подготовлены в начале 2025 года. «Скорее всего, с учетом тех принципов работ, которые у нас сегодня есть, это потребует доработки наших программных комплексов, а это время. Но мы в любом случае это сделаем в кратчайшие сроки», — пообещал министр.

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