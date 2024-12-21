Стало известно, как изменится размер единого пособия на ребенка в 2025 году

Единое детское пособие с 1 января 2025 года увеличится на 14,8%. Средний размер максимального пособия составит более 17 тысяч рублей ежемесячно на одного ребенка, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

«С 1 января 2025 года за счет роста прожиточного минимума размеры этой выплаты увеличатся на 14,8%», — подтвердил министр.

По словам Котякова, единое пособие в России получает каждый третий ребенок.

Государство оказывает разнонаправленную помощь семьям с детьми, в том числе в решении жилищного вопроса — с помощью программы семейной ипотеки. Эксперты Банки.ру создали подборку выгодных предложений в этом сегменте.

Предложения банков по семейной ипотеке*

В условиях высокой ключевой ставки возможности банков по выдачам семейной ипотеки сокращаются. Связано это с тем, что размер компенсации от государства по каждому выданному кредиту увеличивается, кроме того, из выделенных лимитов компенсируются недополученные доходы банков и по ранее оформленным кредитам, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Поэтому, если вы планируете оформить такой кредит, с заявкой лучше поторопиться, считает эксперт.

* Предложение актуально на дату публикации материала.