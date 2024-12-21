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Путин предложил еще один способ помочь россиянам, воспитывающим детей

Дата публикации: 21.12.2024 11:09
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Время прочтения: 2 минуты
Путин предложил еще один способ помочь россиянам, воспитывающим детей
Автор
Александра Синицына, Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Александра Синицына Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Источник
Banki.ru

Президент России Владимир Путин во время заседания Госсовета в Кремле назвал еще один способ помочь гражданам, воспитывающим детей. Он предложил работодателям ввести для сотрудников с семьями дополнительные выходные, российского лидера процитировала пресс-служба Кремля.

Путин обратил внимание, что компании могут стимулировать сотрудников не только финансово, но и, к примеру, выдавая им путевки.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми», регулирующих порядок выдачи маткапитала. Если его примут, программу продлят до 31 декабря 2030 года.

С 1 февраля 2025 года маткапитал увеличат на 7,3%, до 646 тысяч рублей на первого ребенка и до 217,4 тысячи рублей — на второго.

Государство оказывает разнонаправленную помощь семьям с детьми, в том числе в решении жилищного вопроса — с помощью программы семейной ипотеки. Эксперты Банки.ру создали подборку выгодных предложений в этом сегменте.

Предложения банков по семейной ипотеке*

В условиях высокой ключевой ставки возможности банков по выдачам семейной ипотеки сокращаются. Связано это с тем, что размер компенсации от государства по каждому выданному кредиту увеличивается, кроме того, из выделенных лимитов компенсируются недополученные доходы банков и по ранее оформленным кредитам, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Поэтому, если вы планируете оформить такой кредит, с заявкой лучше поторопиться, считает эксперт.

* Предложение актуально на дату публикации материала.

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