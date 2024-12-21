Путин предложил еще один способ помочь россиянам, воспитывающим детей

Президент России Владимир Путин во время заседания Госсовета в Кремле назвал еще один способ помочь гражданам, воспитывающим детей. Он предложил работодателям ввести для сотрудников с семьями дополнительные выходные, российского лидера процитировала пресс-служба Кремля.

Путин обратил внимание, что компании могут стимулировать сотрудников не только финансово, но и, к примеру, выдавая им путевки.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми», регулирующих порядок выдачи маткапитала. Если его примут, программу продлят до 31 декабря 2030 года.

С 1 февраля 2025 года маткапитал увеличат на 7,3%, до 646 тысяч рублей на первого ребенка и до 217,4 тысячи рублей — на второго.

Государство оказывает разнонаправленную помощь семьям с детьми, в том числе в решении жилищного вопроса — с помощью программы семейной ипотеки. Эксперты Банки.ру создали подборку выгодных предложений в этом сегменте.

Предложения банков по семейной ипотеке*

В условиях высокой ключевой ставки возможности банков по выдачам семейной ипотеки сокращаются. Связано это с тем, что размер компенсации от государства по каждому выданному кредиту увеличивается, кроме того, из выделенных лимитов компенсируются недополученные доходы банков и по ранее оформленным кредитам, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Поэтому, если вы планируете оформить такой кредит, с заявкой лучше поторопиться, считает эксперт.

* Предложение актуально на дату публикации материала.