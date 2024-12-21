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Набиуллина предупредила об опасности схем по ипотеке

Дата публикации: 21.12.2024 12:17
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Набиуллина предупредила об опасности схем по ипотеке
Автор
Александра Синицына, Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Александра Синицына Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Источник
Banki.ru

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина признала, что ипотечные схемы продолжают появляться на рынке. Об их опасности она предупредила во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает РИА Новости.

«Они [ипотечные схемы] очень разнообразны и приобретают иной вид: мы боремся с одними — возникают другие. К сожалению, есть такая практика. И ипотечный стандарт тем не менее хотела бы упомянуть, потому что мы возлагаем на него надежды. Банки согласились с этим ипотечным стандартом», — обратила внимание глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, главное, что был принят надзорный стандарт — с ним появилась возможность отслеживать, следуют ли банки ипотечному стандарту. Она добавила, что изменения, вступающие в силу в апреле 2025 года, позволят сократить масштаб таких схем.

В ближайших планах ЦБ — ввести новые методы регулирования, которые повысят нагрузку на капитал кредитных организаций, если они будут применять схемы, в которых граждан сначала заманивают низкими ставками и платежами, а затем резко меняют условия, резюмировала глава регулятора.

Предложения банков по ипотеке на вторичное жилье*

В 2024 году в ипотечных сервисах Банки.ру большинство заемщиков (72%) отдавали предпочтение вторичному жилью, несмотря на высокие ставки. По мнению руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, интерес к вторичке объясняется ее более низкой стоимостью и большей маневренностью по сравнению с первичкой. Вот несколько предложений банков по ипотеке на готовое жилье:

* Предложение актуально на дату публикации материала.
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