Набиуллина предупредила об опасности схем по ипотеке

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина признала, что ипотечные схемы продолжают появляться на рынке. Об их опасности она предупредила во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает РИА Новости.

«Они [ипотечные схемы] очень разнообразны и приобретают иной вид: мы боремся с одними — возникают другие. К сожалению, есть такая практика. И ипотечный стандарт тем не менее хотела бы упомянуть, потому что мы возлагаем на него надежды. Банки согласились с этим ипотечным стандартом», — обратила внимание глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, главное, что был принят надзорный стандарт — с ним появилась возможность отслеживать, следуют ли банки ипотечному стандарту. Она добавила, что изменения, вступающие в силу в апреле 2025 года, позволят сократить масштаб таких схем.

В ближайших планах ЦБ — ввести новые методы регулирования, которые повысят нагрузку на капитал кредитных организаций, если они будут применять схемы, в которых граждан сначала заманивают низкими ставками и платежами, а затем резко меняют условия, резюмировала глава регулятора.

Предложения банков по ипотеке на вторичное жилье*

В 2024 году в ипотечных сервисах Банки.ру большинство заемщиков (72%) отдавали предпочтение вторичному жилью, несмотря на высокие ставки. По мнению руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, интерес к вторичке объясняется ее более низкой стоимостью и большей маневренностью по сравнению с первичкой. Вот несколько предложений банков по ипотеке на готовое жилье: