Российские семьи досрочно получат детские выплаты перед Новым годом

Семьи в России досрочно получат детские выплаты перед новогодними праздниками — 25 декабря. Традиционно их начисляли в начале января, заявили в пресс-службе Социального фонда РФ.

Нововведение коснется ряда выплат:

единого пособия на детей до 17 лет и по беременности;

ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет;

ежемесячного пособия на первого ребенка до трех лет;

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего по призыву.

Средства будут зачислены 25 декабря тем семьям, которые выбрали безналичное получение через банк. Россиянам, которым пособие доставляет почта, выплату пришлют в январе (до 25 числа по графику работы отделений Почты России в каждом регионе).

В Соцфонде напомнили, что для удобства граждан детские пособия за прошедший месяц чаще всего поступают через банк каждое 3-е число месяца, а ежемесячная выплата маткапитала — каждое 5-е число.

«В тех случаях, когда дни выплаты приходятся на праздники и выходные, фонд заранее перечисляет средства. Отметим, что некоторые регионы устанавливают собственные пособия семьям с детьми в соответствии с местным законодательством. Оформлением таких мер поддержки занимаются отделы социальной защиты населения. Они выплачивают пособия по своему графику, который отличается от выплатных дат Социального фонда», — обратили внимание в СФР.