Россиянам раскрыли новую схему мошенничества в Telegram

Аферисты начали воровать аккаунты россиян в Telegram, чтобы рассылать фейковые предложения о работе от лица крупных компаний. Об этом сообщил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров в беседе с РИА Новости.

Специалист объяснил, что вначале злоумышленники рассылают вакансии на номера, которые были предположительно украдены из баз данных. Заинтересованным в предложении создают учетную запись на подставном сайте, после этого пользователей просят выполнять задания, за которые якобы будет пополнен внутренний счет. Для вывода средств им велят заплатить комиссию либо ввести данные карты для их зачисления.

Рассылка подобных сообщений уже была замечена от лица компаний HeadHunter, Baikal Shared Scooter Company Limited и прочих известных фирм.

По словам Егорова, мошенники часто используют в своих схемах тему трудоустройства или заработка в Интернете от имени известного HR-бренда. С помощью вредоносных ссылок они способны похитить деньги со счета жертвы или распространять вредоносное ПО через фейковые приложения.