Ставки по автокредитам отпугнули покупателей автомобилей

Если Банк России в будущем решит повысить ключевую ставку, это еще сильнее усугубит и без того плохую ситуацию с выдачей автокредитов в стране. Таким мнением поделился в разговоре с «Газетой.Ru» экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

20 декабря прошло заседание регулятора, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку на текущем рекордном уровне — 21% годовых.

«Если в будущем ЦБ повысит ключевую ставку еще на 1 процентный пункт, то это принципиально ничего не изменит, на рынке и так все плохо. Выдача автокредитов в ноябре уже упала на 30%. Но если все-таки повысят значительнее, то давление на рынок увеличится», — сообщил автоэксперт.

По словам Мосеева, далеко не все автомобилисты готовы брать займ под большие проценты у банков. «Существенную роль играет психология. Ставки под 25–27% уже начали отпугивать покупателей автомобилей», — добавил он.

Решение Центробанка по ключевой ставке повлияет и на дилеров, для многих из которых ситуация и так непростая. Многие из игроков рынка уже начали следовать антикризисным программам.

Если вы интересуетесь автомобильными новостями, для вас может оказаться актуальной подборка автокредитов, составленная экспертами Банки.ру.

Предложения банков по кредитам на покупку автомобиля*

При рассмотрении заявки на автокредит банки рассчитывают показатель долговой нагрузки (ПДН) — отношение ежемесячных платежей по всем имеющимся у заемщика кредитам и кредитным картам к уровню его ежемесячного дохода. Если ПДН меньше 50% — шансы получить одобрение от банка возрастают, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Вот несколько предложений по автокредитам от банков:

* Предложение актуально на дату публикации материала.