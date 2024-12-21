Российским туристам назвали страны, в которых можно расплачиваться по QR-коду

Российским туристам, которые столкнулись с проблемой оплаты за границей в связи с уходом из РФ международных платежных систем, в будущем сможет помочь возможность оплачивать покупки по QR-коду. В основе способа будет лежать использование универсального QR-кода для отдельных регионов, которые уже эффективно работают в странах Юго-Восточной Азии и внедряются в СНГ, облегчая жизнь путешественникам, сообщила CEO сервиса международных платежей и переводов Avosend Юлия Боланд, передает «Газета.Ru».

«Платеж инициируется через QR-код, сгенерированный продавцом, и активируется через финансовое приложение. Средства списываются с карты или электронного кошелька пользователя и затем поступают на счет продавца, что позволяет обойти ограничения, связанные с отсутствием поддержки российских карт в некоторых странах. Для российских граждан это может стать настоящим спасением: не нужно беспокоиться о совместимости карт или искать банкоматы для снятия наличных», — объяснила процесс Боланд.

По ее словам, применение такого QR-кода быстрыми темпами развивается в Юго-Восточной Азии. Граждане Таиланда могут оплачивать таким способом покупки во Вьетнаме, в 2023 году совместный проект запустили Казахстан и Китай, чтобы облегчить процессы туристам и бизнесу.

«В Азербайджане также предпринимаются шаги по внедрению подобных технологий: в 2024 году Центральный банк страны объявил о планах по созданию национальной системы QR-платежей, которая в перспективе может быть интегрирована с международными системами для облегчения межстрановых трансакций», — продолжила эксперт.

Инициативы призваны сделать платежи быстрыми и безопасными, исключая необходимость использовать традиционные банковские карты. Для российских организаций это логичный ход после ограничений работы Visa и Mastercard, часть банков в РФ уже тестируют это решение в дружественных странах.

«Благодаря интеграции с зарубежными платформами технология может получить широкое распространение. С универсальным QR-кодом можно будет оплачивать покупки и услуги в любой точке мира, где поддерживается технология, и не беспокоиться о поиске банкоматов или обменников. Уже сейчас эта технология трансформирует сферу международных платежей, устраняя барьеры для туризма и торговли», — заключила Боланд.