Штрафы за нарушение ПДД вырастут в январе

Госдума одобрила повышение штрафов за наиболее частые и опасные нарушения правил дорожного движения (ПДД). Изменения вступят в силу 1 января 2025 года, напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьев, передает агентство «Прайм».

Юрист обратил внимание, что размер большинства штрафов вырастет в 1,5 раза. Такое нарушение, как езда с непристегнутым ремнем безопасности, обойдется водителям в 1,5 тысячи рублей вместо 1 тысячи, а выезд на встречную полосу — в 7,5 тысячи рублей вместо 5 тысяч рублей. За управление машиной в нетрезвом состоянии придется заплатить 45 тысяч рублей вместо 30 тысяч.

Эксперт отметил, что штрафы растут вместе с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП). За 2023 год их стало больше на 4,5%. Еще одна причина в том, что некоторые штрафы не повышали с 2007 года.

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