Юрист назвал особенности выплаты 13-й зарплаты

Выплата годовой премии (другой название — 13-я зарплата) имеет ряд особенностей. Кто может рассчитывать на нее и как выдаются средства, объяснил «Известиям» руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

По словам эксперта, важным фактором выступит то, относится компания-работодатель к коммерческой или бюджетной сфере.

«Если организация бюджетная, вопрос с выплатой всевозможных премий, включая годовую, определяется отдельными нормативными актами. Поэтому, чтобы ответить на вопрос о премии, нужно обратиться к нормативным актам в соответствующей сфере. Если премия предусмотрена законом, конечно, она должна быть выплачена в установленном размере», — рассказал Южалин.

В коммерческой же сфере, согласно законодательству, 13-я зарплата работникам не гарантирована, так как работодатель сам устанавливает в своей организации систему оплаты и поощрений. Так что здесь будет многое зависеть от финансовых возможностей компании. Если годовая премия предусмотрена, о ней будет указано в локальных нормативных актах либо в трудовом или коллективном договоре.

«Если в трудовом договоре или в локальном акте не предусмотрена выплата годовой премии, работодатель имеет право ее не выплачивать, и это не будет нарушением. Если же премия предусмотрена, нужно определить, на каких условиях и в каком размере она выплачивается», — продолжил специалист, указав, что условия выплаты будут указаны в договоре.

Размер премии в коммерческой организации определяется либо трудовым договором, либо локальным нормативным актом. Законом не установлены никакие минимумы или максимумы таких денежных поощрений, их размер устанавливает работодатель. Как правило, он равен размеру одного или нескольких окладов, либо это независимая от оклада фиксированная сумма.

Время, когда выплачивается премия, тоже определяется трудовым договором или локальным актом, часто ее выдают в канун Нового года вместе с оплатой за декабрь.

«Многие работодатели стараются не спешить с выплатой годовой премии. Если она зависит от ряда показателей, которые должен был выполнить работник, нужно будет подвести итоги работы за год и только после этого принять решение о выплате премии. Подведение итогов может занять некоторое время, поэтому иногда ее выплачивают в феврале или даже позднее», — предупредил Южалин.