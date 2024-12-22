В России оценили риски ослабления рубля в 2025 году

В следующем году сохраняется риск дальнейшего ослабления российской валюты. О перспективах курса рубля и о том, какие факторы окажут на него влияние, рассказали опрошенные РБК эксперты.

Согласно оценке аналитиков, курс рубля начал значительно снижаться в июне после американских санкций против Газпромбанка и Мосбиржи, новые ограничения изменили валютный рынок.

Давление на нацвалюту оказывают отсутствие баланса между экспортным и импортным потоками, сложности с нефтегазовыми доходами, а также продолжающийся отток капитала из страны. Компании-экспортеры начали снижать объемы продажи валютной выручки: в ноябре 2024 года сумма составила 8 млрд долларов, что на 42% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Министерство финансов продолжает закупать золото и валюту, в то же время действия Банка России направлены на снижение волатильности.

Также в 2025 году на рубль окажут негативное воздействие цены на нефть, которые могут снизиться до 65–75 долларов за баррель.

Рублевый вклад остается одним из наиболее прибыльных способов инвестирования в период высоких ставок. Эксперты Банки.ру создали подборку выгодных предложений.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

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