Россиянам раскрыли, что сделает ипотеку доступнее

Ипотечный рынок в России сможет оживить снижение Центробанком ключевой ставки до 9–10% годовых. Это, в свою очередь, повлечет снижение ипотечных ставок до нормального уровня как для вторичной недвижимости, так и для льготных программ на жилье в новостройках, рассказала «Ридусу» эксперт по жилой недвижимости Мария Кудреватых.

По словам специалиста, если ключевая ставка опустится хотя бы до 10–11%, в 2025 году ставка по льготной ипотеке останется на уровне 5–6%, но затем вырастет до 7–8%, что, впрочем, также является приемлемым показателем.

Кудреватых обратила внимание, что в идеальном сценарии ключевую ставку необходимо снизить до 5–7%. Тогда ставка по ипотеке для вторичного рынка составила бы в среднем 9–10% годовых, что подстегнуло бы спрос россиян. Еще один плюс: при такой ставке государство должно было бы компенсировать кредитным организациям всего 1–3% для поддержки льготных программ, что является экономически осуществимым.

Предложения банков по ипотеке на новостройки

Прибегать к ипотеке сегодня разумно, если есть понимание, что ее получится закрыть быстро, например за счет продажи старой квартиры, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Альтернативным вариантом может быть рефинансирование ипотеки, когда ставки на рынке начнут снижаться. Такая возможность, скорее всего, появится в 2025 году, когда ЦБ перейдет к циклу снижения ключевой ставки, указывает аналитик.

Программа «Новостройка» от ВТБ

Программа «Строящееся жилье» от Альфа-Банка

Программа «Новостройка» от Совкомбанка

Предложение актуально на дату публикации материала.