Вице-премьер России раскрыл, когда заработает скидка 50% на авиаперелеты для детей

Правительство обеспечит скидку 50% на перелеты на самолете внутри России для детей к 14 января 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер страны Виталий Савельев, его комментарий приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Решение президента есть, поэтому мы обеспечим такое решение к 14 января», — подтвердил Савельев.

Вице-премьер РФ уточнил, что скидка будет распространяться на всех детей в возрасте до 12 лет. При этом, по его словам, у авиакомпаний была возможность «скидку минимизировать».

«Мы сейчас это все поправим, с авиакомпаниями разговор проведен», — подчеркнул он.

Государство оказывает разнонаправленную помощь семьям с детьми, в том числе в решении жилищного вопроса — с помощью программы семейной ипотеки. Эксперты Банки.ру создали подборку выгодных предложений в этом сегменте.

Предложения банков по семейной ипотеке*

В условиях высокой ключевой ставки возможности банков по выдачам семейной ипотеки сокращаются. Связано это с тем, что размер компенсации от государства по каждому выданному кредиту увеличивается, кроме того, из выделенных лимитов компенсируются недополученные доходы банков и по ранее оформленным кредитам, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Поэтому, если вы планируете оформить такой кредит, с заявкой лучше поторопиться, считает эксперт.

* Предложение актуально на дату публикации материала