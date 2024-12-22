Силуанов высказался о возможных приостановках в выдаче семейной ипотеки в 2025 году

Приостановок в выдаче семейной ипотеки в России в 2025 году не допустят. Деньги, которые выделили на осуществление этой программы, будут реализованы в полном объеме, заявил глава Минфина страны Антон Силуанов в беседе с журналистом Павлом Зарубиным (комментарий министра опубликован в Telegram-канале репортера).

По словам главы Министерства финансов, в связи с ростом ключевой ставки в бюджете потребовалось найти дополнительные средства, так как льготная ставка по ипотеке для семей оставалась неизменной — 6% годовых, в то время как у банков не нашлось средств для ее выдачи.

«Мы это все решили, деньги банкам сейчас поставили и в следующем году будем предпринимать все необходимое, чтобы не допускать таких разрывов. То есть действительно лимитов нет, деньги по "семейке" будут в полном объеме», — объяснил Силуанов. Изменения ключевой ставки ЦБ никак на это не повлияют, подчеркнул он.

Предложения банков по семейной ипотеке*

В условиях высокой ключевой ставки возможности банков по выдачам семейной ипотеки сокращаются. Связано это с тем, что размер компенсации от государства по каждому выданному кредиту увеличивается, кроме того, из выделенных лимитов компенсируются недополученные доходы банков и по ранее оформленным кредитам, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Поэтому, если вы планируете оформить такой кредит, с заявкой лучше поторопиться, считает эксперт.

* Предложение актуально на дату публикации материала.