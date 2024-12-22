Аналитик спрогнозировала резкое удорожание автокредитов

В 2025 году автокредитование в стране продолжит расти в цене вопреки декабрьскому сохранению ключевой ставки на уровне 21% годовых. Таким прогнозом поделилась с «Автостатом» глава департамента развития автокредитования и страхования финтехкомпании «Баланс-Платформа» Екатерина Конова.

Пик удорожания автокредитов наступит в первую половину 2025 года, считает аналитик. Если развитие пойдет по негативному сценарию, ставки по кредитам на покупку машин взлетят до 30% годовых. При базовом сценарии показатель возрастет до 23–25%, но даже при таком раскладе ставки превышают нынешнюю ключевую, которая находится на рекордном уровне.

В случае позитивного развития событий ставки по автокредитам начнут постепенное снижение во второй половине года, но процесс будет не быстрым, предупредила Конова. До этого спрос россиян на такой вид кредитов резко сократится, и по итогам января — марта следующего года объемы выдач могут снизиться на 25% до уровня конца 2024 года, допустила аналитик.

Предложения банков по кредитам на покупку автомобиля

При рассмотрении заявки на автокредит банки рассчитывают показатель долговой нагрузки (ПДН) — отношение ежемесячных платежей по всем имеющимся у заемщика кредитам и кредитным картам к уровню его ежемесячного дохода. Если ПДН меньше 50%, шансы получить одобрение от банка возрастают, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Вот несколько предложений по автокредитам от банков:

Предложение актуально на дату публикации материала.