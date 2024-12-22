В Госдуме призвали втрое уменьшить текущую ставку по ипотеке

Рыночная ставка по ипотеке должна быть втрое меньше текущей или вполовину ниже ключевой ставки Банка России. Нынешняя же стоимость жилищных кредитов — это беспредел, который вызван «беззастенчивой гонкой за наживой», заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Средние ставки по ипотеке уже приближаются к диким ставкам МФО (микрофинансовых организаций. — Прим. ред.). Притом что микрофинансирование предполагает короткие и высокорисковые займы, а ипотека — это долгосрочный кредит, который и без того обеспечивает банку постоянный высокий доход. И это кредит под такой надежный залог, как недвижимость», — подчеркнул депутат.

По словам Миронова, в мировой практике ипотечного кредитования принято предлагать наиболее доступные условия для заемщиков, а истории, когда клиенты за 20–30 лет переплачивают за квартиру в четыре раза, недопустимы и являются следствием «вредительской политики ЦБ».

Парламентарий добавил, что сегодня вполне реально удерживать ипотечную ставку на низком уровне, учитывая сверхприбыли финансовых организаций.

«Это реально. Тогда проще будет расширять и программы льготной ипотеки, так как снизятся затраты бюджета для их субсидирования. И, конечно же, надо снижать саму ключевую ставку», — заключил эксперт.

Предложения банков по ипотеке на новостройки

Прибегать к ипотеке сегодня разумно, если есть понимание, что ее получится закрыть быстро, например за счет продажи старой квартиры, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Альтернативным вариантом может быть рефинансирование ипотеки, когда ставки на рынке начнут снижаться. Такая возможность, скорее всего, появится в 2025 году, когда ЦБ перейдет к циклу снижения ключевой ставки, указывает аналитик.

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