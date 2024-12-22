Экономист назвал рост ключевой ставки угрозой для экономики России

Решение Центробанка вновь повысить ключевую ставку, которое регулятор может принять в 2025 году, обернется серьезными рисками. Об этом и других вызовах для российской экономики в будущем году рассказал в беседе с НСН экономист Ярослав Кабаков.

По словам специалиста, потенциальной угрозой для бюджета РФ станут ценовые войны на рынке нефтепродуктов, которые, вероятно, может устроить избранный президент США Дональд Трамп. Снижение цен на нефть и давление на бизнес при росте ключевой ставки ЦБ приведут к падению доходов бюджета и населения.

Также, по словам Кабакова, в 2025 году повышение ключевой ставки может стать причиной охлаждения экономики, сокращения малого и среднего бизнеса и увеличения высвобожденных трудовых ресурсов.

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