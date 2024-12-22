Рост цен на вторичное жилье ускорился

Средняя цена объектов недвижимости на вторичном рынке в декабре достигла 148 тысяч рублей за квадратный метр, прибавив 0,6%. Темп прироста ускоряется в сравнении с ноябрем (+0,4%), такие данные приводит «Коммерсант».

Сильнее всего вторичное жилье подорожало в Нижнем Новгороде (до 157,8 тысячи рублей за «квадрат», +2,7%), а также в Самаре (до 118,9 тысячи рублей, +1,1%). В Тюмени показатель снизился на 0,6% (до 121 тысячи рублей).

В Петербурге вторичка выросла в цене на 0,2% (до 206 тысяч рублей), в Москве — на 0,6% (до 341,1 тысячи рублей).

По словам экспертов, конъюнктуру рынка формирует недостаток высоколиквидных объектов, а также инфляция, которая не дает снижать цены. Спрос на вторичную недвижимость поддерживают альтернативные сделки (то есть покупка одной квартиры финансируется из средств с продажи предыдущей), а также покупатели, которые переориентировались с покупки жилья в новостройках на готовые квартиры.

По мнению аналитиков рынка, вторичка адаптировалась к высоким ставкам по ипотеке, поскольку потенциальный спрос оценивается на 5% выше показателя конца 2023 года.

Большинство сделок заключают без привлечения кредитных денег: россияне стремятся покупать квартиры на сбережения, чтобы сохранить их от инфляции. Также на рынке активизировались покупатели, приобретающие объекты под сдачу в аренду и для дальнейшей перепродажи.

Продавцам становится все труднее продать недвижимость на вторичном рынке. Впрочем, умеренный рост цен в этом сегменте жилья продолжится и в 2025 году. Также эксперты не исключают, что на рынке появится больше предложений с существенным дисконтом.