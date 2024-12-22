В Госдуме раскрыли перспективы ввода четырехдневной рабочей недели

Со временем рынок труда самостоятельно перестроится под четырехдневную рабочую неделю. В то же время никакого регулирования по сокращению трудовых дней допускать нельзя во избежание негативных последствий, такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Все должно происходить синергетически и эволюционно. Постепенно. К этому мы, конечно, придем. Не во всех сферах, не для всех должностей, но постепенно, добиваясь того, чтобы не снижалась производительность труда, люди не теряли в заработке, потому что у нас есть те, кто получает сдельную заработную плату», — указал парламентарий.

По словам депутата, нельзя допустить снижения зарплат и перегруженности работодателей. Это приведет к росту цен и нерентабельности предприятий. Он напомнил, что во время эпидемии ковида на рынок пришли гибкие формы занятости, их уже определили в Трудовом кодексе. В результате часть сотрудников перешла с пятидневной на трехдневную рабочую неделю без ущерба производительности труда.

«Конечно, для нашей северной страны надо больше давать людям отдыхать. Меньше будет профессиональных заболеваний, выгораний, негативных последствий. Больше люди будут со своими семьями», — резюмировал Нилов.