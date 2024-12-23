Ключевая ставка достигла пика, для депозитов наступает период охлаждения. Обзор Банки.ру

📰 Аналитики заявили о достижении пика ключевой ставки, пишут «Ведомости». Большинство экспертов прогнозировали повышение ставки до 23%. Решение ЦБ связано с желанием выждать и посмотреть, как происходит замедление кредитования, но оно достаточно сильно противоречит тем заявлениям, которые ЦБ делал в последние недели. В Совкомбанке считают, что инфляция будет замедляться небыстро и Банк России будет удерживать ключевую ставку на текущем уровне в 21% весь 2025 год.

📰 Микрофинансовые организации начали активно использовать так называемые беспроцентные займы в качестве уловки для привлечения новых клиентов, предупреждают «Известия». Схема стала актуальной, поскольку ЦБ в этом году ужесточил лимиты по новым выдачам заемщикам с высокой долговой нагрузкой. При этом отсутствие процентов распространяется на очень короткий льготный период, поэтому такие займы по определению не могут называться бесплатными. Кроме того, за внесение средств самым удобным способом — через личный кабинет — устанавливаются грабительские комиссии, из-за которых полная стоимость кредита зачастую превышает установленное ограничение в 292% годовых.

📰 Ставки по вкладам достигли пика, отмечают «Ведомости». Российские банки накануне заседания совета директоров ЦБ 20 декабря начали повышать ставки по вкладам до 23%, ожидая роста ключевой. Для депозитных ставок наступает период охлаждения, в целом стратегия банков по привлечению средств может переключиться на укорачивание наиболее привлекательных депозитных программ на срок до шести месяцев и снижение ставок по депозитам на срок более шести месяцев.

📰 Продажи автомобилей в России превзошли все ожидания, обращает внимание Forbes. По предварительным оценкам, было куплено около 1,59 млн новых легковых автомобилей, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Битву за покупателя выиграли китайские производители: по итогам года их доля в продажах на российском рынке достигла почти 60%. Однако такой успех может быть перечеркнут уже в 2025 году, когда различные негативные факторы могут обрушить продажи на 20%

📰 Российский дочерний банк группы Natixis, одной из крупнейших во Франции, получил разрешение быть проданным владельцу Реалист Банка, который до этого купил «дочку» J&T Finance Group SE и уже присоединил ее к своей российской кредитной организации, пишет «Коммерсант». На сегодня выдано уже семь разрешений на продажу «дочек» иностранных банков. Эксперты отмечают, что эти активы привлекательны для российских покупателей большим дисконтом при высоком качестве активов и пассивов.