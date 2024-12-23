Заемщикам рассказали об уловках МФО с беспроцентными займами

Беспроцентные займы в микрофинансовых организациях могут обойтись дороже обычных, рассказали «Известиям» эксперты проекта Народного фронта «За права заемщиков». Волонтеры организации проверили несколько беспроцентных предложений в МФО, совершив контрольные закупки.

С помощью беспроцентных займов МФО привлекают новых клиентов. Проценты аннулируются, если полностью погасить займ в указанный грейс-период. Если заемщик не вписывается в установленный срок, проценты начисляются за все время использования займа.

Как правило, после рассмотрения заявки МФО одобряют сумму в 5–15 тысяч рублей на срок около недели с грейс-периодом три-четыре дня, рассказали правозащитники. Бесплатно погасить долг можно через Почту России или банковский перевод, при этом деньги поступят на счет МФО в течение трех — пяти рабочих дней, это важно учитывать при желании попасть в бесплатный срок. За другие способы погашения взимается комиссия, в том числе за самый удобный – через личный кабинет. Комиссия составляет 6–8%, и найти информацию о ней можно только после оформления займа, предупредили волонтеры. Так, взяв займ на 5 тысяч рублей и погасив его в тот же день, участники контрольной закупки потеряли 400 рублей на комиссии.

Наличие комиссии априори делает займ не беспроцентным, подчеркивают правозащитники. Кроме того, потребители жалуются на неочевидные разъяснения по способам погашения и их условиям в описании продукта на сайте или в рекламе. В индивидуальных условиях договора зачастую используются непонятные формулировки.

При обращении в МФО следует внимательно изучить все пункты договора, уделяя особое внимание ставке и условиям ее применения, сроку возврата, графику платежей и возможности досрочного погашения, способам погашения, говорит руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

«К примеру, если вы оформляете микрозайм впервые, важно смотреть, при каком сроке можно воспользоваться беспроцентной акцией. Бывает, что МФО устанавливают ограничения не только на максимальную, но и на минимальную границу. Например, проценты не будут взиматься при кредитовании на срок от семи до 21 дня, а если заемщик вернет долг досрочно, их могут пересчитать. Кроме того, в договоре могут фигурировать дополнительные платные услуги, например, СМС-уведомления, страхование, различные подписки и сервисы. И, если они вам не нужны, от них лучше отказаться до подписания договора. Отдельное внимание стоит уделить и способу получения денег и проверить, не будет ли взиматься комиссия при переводе средств на нужный вам счет и как ее избежать. В случае обнаружения в договоре условий, которых нет в законе «О потребительском кредите (займе)», можно обратиться с жалобой в ЦБ, написать в Народный рейтинг Банки.ру. Также можно оставить обращение финансовому омбудсмену и в прокуратуру», — рекомендует эксперт.

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Юкки Займ до зарплаты в « Веб-Займ »

Веб-Займ Займ до зарплаты в Credit7