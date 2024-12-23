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Подсчитано, во сколько россиянам обойдется новогодний стол

Дата публикации: 23.12.2024 12:26
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Подсчитано, во сколько россиянам обойдется новогодний стол
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Новогодний стол из 100% российских продуктов обойдется россиянам в 1,5 тысячи рублей на человека, следует из данных гипермаркетов «О’КЕЙ». Выбор российских продуктов сокращает расходы на новогодний стол на 30–50%.

Меню и ориентировочная стоимость на одну персону включают:

  • салат оливье — 150 рублей;
  • салат «Селедка под шубой» — 120 рублей;
  • бутерброды с красной икрой — 200 рублей;
  • запеченную курицу — 250 рублей;
  • мандарины — 50 рублей;
  • шампанское — 300 рублей;
  • сок яблочный — 30 рублей;
  • сыр — 210 рублей;
  • мясные нарезки и колбасы — 160 рублей.

При этом больше всего россияне на Новый год потратят на нарезки и колбасы: эти товары российского производства доступны в среднем по цене 600–800 рублей за килограмм. На втором месте по стоимости — алкоголь. Российское вино, произведенное в Краснодарском крае или Крыму, можно приобрести за 500–800 рублей за бутылку объемом 0,75 литра. На третьем месте — сыр: за один килограмм российского сыра придется заплатить 700 рублей.

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