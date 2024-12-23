Подсчитано, во сколько россиянам обойдется новогодний стол

Новогодний стол из 100% российских продуктов обойдется россиянам в 1,5 тысячи рублей на человека, следует из данных гипермаркетов «О’КЕЙ». Выбор российских продуктов сокращает расходы на новогодний стол на 30–50%.
Меню и ориентировочная стоимость на одну персону включают:
- салат оливье — 150 рублей;
- салат «Селедка под шубой» — 120 рублей;
- бутерброды с красной икрой — 200 рублей;
- запеченную курицу — 250 рублей;
- мандарины — 50 рублей;
- шампанское — 300 рублей;
- сок яблочный — 30 рублей;
- сыр — 210 рублей;
- мясные нарезки и колбасы — 160 рублей.
При этом больше всего россияне на Новый год потратят на нарезки и колбасы: эти товары российского производства доступны в среднем по цене 600–800 рублей за килограмм. На втором месте по стоимости — алкоголь. Российское вино, произведенное в Краснодарском крае или Крыму, можно приобрести за 500–800 рублей за бутылку объемом 0,75 литра. На третьем месте — сыр: за один килограмм российского сыра придется заплатить 700 рублей.