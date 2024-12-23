Названо, с какой зарплатой можно получить максимальную оплату по больничному

Максимальный размер пособия по больничному листу в 2025 году составит 5700 рублей в день, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Для получения максимально возможной оплаты необходим официальный трудовой стаж более восьми лет и заработная плата в течение двух последних лет, превышающая среднюю по стране более чем вдвое, отметил Ляшок. Так, в 2023 году суммарный доход должен составлять не менее 1,917 млн рублей в год (около 160 тысяч рублей в месяц), а в 2024 году — 2,225 млн рублей (около 185 тысяч в месяц). В стаж включается работа со взносами на социальное страхование, подчеркнул эксперт.

«Рост максимального размера больничного напрямую связан с текущим ростом заработных плат. Формула, которой руководствуется правительство при расчете максимального размера пособия по больничному, учитывает рост размеров оплаты труда», — пояснил Виктор Ляшок.

Министерство здравоохранения со следующего года планирует пересмотреть правила оформления больничных листов, ранее писал Банки.ру. Главное изменение: если за последние шесть месяцев застрахованный гражданин оформлял больничные четыре раза, то пятый больничный оформляется на срок три дня. Продление срока лечения возможно, но только по решению врачебной комиссии.

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