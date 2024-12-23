Россияне ускоренными темпами накапливают долги по кредитам

Динамика прироста просроченных более чем на 90 дней платежей в розничном банковском кредитовании без учета ипотеки практически сравнялась с динамикой прироста кредитного портфеля: с начала 2024 года портфель вырос на 14%, просроченная задолженность — на 12%, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой Консультант» (есть в распоряжении Банки.ру).

С начала 2024 года накопленный объем неплатежей увеличился на 128,6 млрд рублей. Динамика накопления просроченных платежей ускорилась в три раза по сравнению с 2023 годом (+4%, или 43,7 млрд).

На фоне снижающихся объемов новых выдач просроченная задолженность накапливается, растет ее удельный вес, объясняет гендиректор агентства Денис Аксенов. По его мнению, на фоне ожиданий продолжения этой тенденции банки в преддверии конца года активно расчищают балансы от просроченной задолженности путем ее продажи коллекторским организациям.

Среднемесячный прирост неплатежей по кредитам специалисты оценивают в 13 млрд рублей. Год назад среднемесячный прирост составлял 10 млрд рублей.

К просроченной задолженности относятся кредиты, платежи по которым прекратились более 90 дней назад. К розничным кредитам относится любая ссудная задолженность физических лиц перед банками за исключением ипотеки: потребительские кредиты наличными, на покупку товаров, задолженность по кредитным картам и автокредитование.

Абсолютным лидером среди регионов по приросту просроченной задолженности стал Дагестан: объем неплатежей там вырос на 53,3% за десять месяцев 2024 года, увеличившись на 4,163 млн рублей.

При возникновении финансовых трудностей и невозможности внести ежемесячный платеж по кредиту в срок необходимо заранее предупредить об этом банк и попросить о реструктуризации кредита, рекомендует руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. При отказе банка в реструктуризации долга или предоставлении кредитных каникул есть опция рефинансирования кредита в другом банке. Если вместе с кредитом оформлялась страховка от потери трудоспособности и других рисков, можно попробовать ею воспользоваться. Если случившаяся ситуация попадает под ее действие, выплата поможет закрыть долг или часть долга перед банком.

Чтобы не допускать просрочек, берите кредиты с комфортным ежемесячным платежом. Рассчитать сумму, которую вы без труда будете выплачивать, можно с помощью кредитного калькул⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ятора.