Эксперты оценили состояние МТС Банка

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг МТС Банка на уровне «А(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Кредитный рейтинг, как объяснили эксперты, обусловлен адекватным бизнес-профилем, а также сильной оценкой достаточности капитала, удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности при низкой оценке риск-профиля.

«Банк демонстрирует высокий уровень диверсификации операционного дохода, что обеспечивается значительным объемом комиссионных поступлений», — говорится в сообщении АКРА.

Ресурсная база банка, по данным агентства, в достаточной мере сбалансирована по отдельным источникам привлечения денежных средств, а поддержку оценке фактора достаточности капитала оказывает увеличение способности банка к генерации капитала.

МТС Банк, по оценке АКРА, входит в число 30 крупнейших банков страны по величине собственных средств, а также в число 15 крупнейших российских банков по объему кредитов, предоставленных физическим лицам.