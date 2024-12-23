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Эксперты оценили состояние МТС Банка

Дата публикации: 23.12.2024 15:21
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Время прочтения: 1 минута
Эксперты оценили состояние МТС Банка
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
МТС Банк

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг МТС Банка на уровне «А(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Кредитный рейтинг, как объяснили эксперты, обусловлен адекватным бизнес-профилем, а также сильной оценкой достаточности капитала, удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности при низкой оценке риск-профиля.

«Банк демонстрирует высокий уровень диверсификации операционного дохода, что обеспечивается значительным объемом комиссионных поступлений», — говорится в сообщении АКРА.

Ресурсная база банка, по данным агентства, в достаточной мере сбалансирована по отдельным источникам привлечения денежных средств, а поддержку оценке фактора достаточности капитала оказывает увеличение способности банка к генерации капитала.

МТС Банк, по оценке АКРА, входит в число 30 крупнейших банков страны по величине собственных средств, а также в число 15 крупнейших российских банков по объему кредитов, предоставленных физическим лицам.

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