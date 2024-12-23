Рубль значительно подорожал. ЦБ установил официальные курсы валют на 24 декабря

ЦБ установил официальные курсы валют на 24 декабря. Рубль значительно укрепился к американской и европейской валютам.

Курс доллара опустился на 0,7295 рубля, составив 101,6143 рубля (102,3438 рубля на 23 декабря).

Евро подешевел на 1,2932 рубля и составил 105,2512 рубля (предыдущее значение – 106,5444 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на данных биржи.