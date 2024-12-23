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Рубль значительно подорожал. ЦБ установил официальные курсы валют на 24 декабря

Дата публикации: 23.12.2024 17:30
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Рубль значительно подорожал. ЦБ установил официальные курсы валют на 24 декабря
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

ЦБ установил официальные курсы валют на 24 декабря. Рубль значительно укрепился к американской и европейской валютам.

Курс доллара опустился на 0,7295 рубля, составив 101,6143 рубля (102,3438 рубля на 23 декабря).

Евро подешевел на 1,2932 рубля и составил 105,2512 рубля (предыдущее значение   106,5444 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на данных биржи.

Текущие курсы валют в обменниках
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