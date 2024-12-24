Рубль снова укрепился. Курсы доллара и евро на 24 декабря

Российская валюта укрепилась к доллару и евро.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 24 декабря 2024 года, составляет 101,6143 рубля (прежнее значение – 102,3438 рубля), официальный курс евро — 105,2512 рубля (предыдущий показатель – 106,5444 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайской валюты происходит на данных биржи.