Стало известно об увольнении главы банка «Открытие»

Президент – председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев сложит свои полномочия 31 декабря 2024 года. Как следует из решения совета директоров банка, трудовые отношения с ним будут прекращены по соглашению сторон.

«Прекратить полномочия президента – председателя правления ПАО Банк «ФК Открытие» Алексеева Михаила Юрьевича 31 декабря 2024 года по соглашению сторон», – говорится в документе.

Одновременно приняты решения о прекращении полномочий заместителя главы банка и членов правления, однако конкретные имена не называются, поскольку данная информация является защищенной в условиях международных санкций.

Михаил Алексеев возглавил банк «Открытие» с 1 января 2023 года. Одной из его задач была определена разработка и реализация плана интеграции банка в систему ВТБ. Ранее стало известно, что банк «Открытие» в 2025 году будет присоединен к БМ-Банку, который впоследствии интегрируется в ВТБ.

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