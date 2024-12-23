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Стало известно об увольнении главы банка «Открытие»

Дата публикации: 23.12.2024 18:02
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Время прочтения: 1 минута
Стало известно об увольнении главы банка «Открытие»
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк «Открытие»

Президент – председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев сложит свои полномочия 31 декабря 2024 года. Как следует из решения совета директоров банка, трудовые отношения с ним будут прекращены по соглашению сторон.

«Прекратить полномочия  президента – председателя правления ПАО Банк «ФК Открытие» Алексеева Михаила Юрьевича 31 декабря 2024 года по соглашению сторон», – говорится в документе

Одновременно приняты решения о прекращении полномочий заместителя главы банка и членов правления, однако конкретные имена не называются, поскольку данная информация является защищенной в условиях международных санкций.  

Михаил Алексеев возглавил банк «Открытие» с 1 января 2023 года. Одной из его задач была определена разработка и реализация плана интеграции банка в систему ВТБ. Ранее стало известно, что банк «Открытие» в 2025 году будет присоединен к БМ-Банку, который впоследствии интегрируется в ВТБ. 

 

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