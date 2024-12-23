Арбитражный суд Москвы принял решение о ликвидации еще одного банка

Арбитражный суд города Москвы 23 декабря 2024 года объявил резолютивную часть решения о введении процедуры принудительной ликвидации в отношении Банка Корпоративного Финансирования (Банк БКФ). Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов.

По величине активов Банк БКФ занимал 230-е место в банковской системе РФ. 15 ноября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у БКФ в связи с неоднократным нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Также банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«На протяжении длительного периода времени деятельность банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала. Банк России неоднократно выявлял нарушения кредитной организацией регуляторных требований и ограничений на осуществление отдельных видов операций, вводившихся для защиты интересов кредиторов и вкладчиков», — пояснил тогда регулятор.

В кредитную организацию была назначена временная администрация, функции которой возложены на ГК АСВ. Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому его вкладчикам гарантируется возврат вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).