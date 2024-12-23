Миллион каждому. В Нижегородской области вводят ежемесячные выплаты на детей

В Нижегородской области вводят ежемесячные выплаты на детей в качестве дополнения к федеральному материнскому капиталу. Они рассчитаны таким образом, чтобы на каждого ребенка в совокупности приходился 1 млн рублей.

Так, за первого ребенка нижегородские родители будут получать по 10 тыс. рублей в месяц в течение трех лет. Сумма от региона составит 360 тыс. рублей – в дополнение к 676 тыс. рублей федеральных выплат.

За второго ребенка родители получат сертификат в 500 тыс. рублей и 22 тыс. рублей в месяц от местных властей. За третьего ребенка – 700 тыс. рублей и ежемесячные 30 тыс. рублей.

За четвертого и последующих детей родители получат сертификат номиналом 1 млн рублей и право выбора: забрать всю сумму сразу или в виде регулярных выплат.

Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, новая норма начнет действовать с 1 июля 2025 года.

Сейчас материнский капитал в Нижегородской области составляет 100 тыс. рублей за третьего ребенка, родившегося с 1 января 2017 года, и 25 тыс. рублей за второго и последующих детей, родившихся с 1 сентября 2011-го по 31 декабря 2016 года.

Увеличить средства дополнительно можно с помощью надежных инструментов. Например, дебетовых карт. Эксперт Банки.ру Эряния Бочкина составила список карт, по которым начисляется процент на остаток, а также есть возможность открыть накопительный счет и получить по нему более привлекательные условия.

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