Стало известно об опасности эксплуатации автомобилей Skoda и Volkswagen, проданных в России

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) предупредило об опасности эксплуатации более 55 тысяч автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo, проданных в России в период с 2014 по 2023 год. В ведомстве сообщили, что при определенных условиях у этих машин могут произойти серьезные поломки топливной системы.

В связи с этим компания «АГР», которая является официальным представителем изготовителя Skoda и Volkswagen на российском рынке, объявила о программе добровольного отзыва транспортных средств. Отзыву подлежит 31 741 автомобиль Skoda Rapid и 23 943 автомобиля Volkswagen Polo.

«Причина отзыва транспортных средств: в рамках внутренней программы постоянного контроля находящихся в эксплуатации автомобилей было установлено, что на автомобилях Skoda Rapid и Volkswagen Polo при длительной работе в режиме холостого хода и при экстремально низкой температуре окружающей среды (ниже -35°C) возможно накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей, который при крайне редких обстоятельствах может привести к разрушению материала топливопровода», – говорится в комментарии Росстандарта.

В ведомстве сообщили, что на подлежащих отзыву транспортных средствах будет установлен кабель заземления топливного фильтра. Работы займут примерно 30 минут.

«АГР» проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, по почте или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Устранить неполадки обещают бесплатно.