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АСВ исключило еще один банк из системы страхования вкладов

Дата публикации: 23.12.2024 21:05
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Время прочтения: 2 минуты
АСВ исключило еще один банк из системы страхования вкладов
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Хвоя Банк

Агентство по страхованию вкладов сообщило об исключении из реестра банков — участников системы страхования вкладов Хвоя Банка. Решение принято «в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении ее деятельности путем реорганизации в форме присоединения».

Прежнее название Хвоя Банка — «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», он являлся «дочкой» британского HSBC. Сделку по покупке «Эйч-эс-би-си Банка (РР)» у HSBC Europe B.V. в мае 2024 года успешно закрыл Экспобанк после получения разрешения от президента РФ и Банка России. При этом соответствующее соглашение было подписано еще в июле 2022 года, однако сделка затягивалась из-за необходимости получить одобрение со стороны российских властей.

Впоследствии «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» был переименован в Хвоя Банк. При этом объединенный капитал Экспобанка с начала года вырос на 48% — до 56 млрд рублей, а активы увеличились на 44% — до 254 млрд рублей. Таким образом, по объединенному капиталу Экспобанк вошел в топ-30 банков России.

В итоге в настоящее время в состав участников системы страхования вкладов входит 591 кредитная организация. Из них 292 действующих банка, имеющих лицензию на привлечение во вклады денежных средств физлиц и на открытие и ведение банковских счетов физлиц.

Еще три действующие кредитные организации утратили право на привлечение во вклады денежных средств и на открытие и ведение банковских счетов физлиц. А в отношении 296 кредитных организаций осуществляются ликвидационные процедуры.

Вклады в Хвоя Банке были застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. Подобрать вклады в банках, которые являются участниками системы страхования вкладов, можно на нашем сайте. Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

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