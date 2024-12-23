АСВ исключило еще один банк из системы страхования вкладов

Агентство по страхованию вкладов сообщило об исключении из реестра банков — участников системы страхования вкладов Хвоя Банка. Решение принято «в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении ее деятельности путем реорганизации в форме присоединения».

Прежнее название Хвоя Банка — «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», он являлся «дочкой» британского HSBC. Сделку по покупке «Эйч-эс-би-си Банка (РР)» у HSBC Europe B.V. в мае 2024 года успешно закрыл Экспобанк после получения разрешения от президента РФ и Банка России. При этом соответствующее соглашение было подписано еще в июле 2022 года, однако сделка затягивалась из-за необходимости получить одобрение со стороны российских властей.

Впоследствии «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» был переименован в Хвоя Банк. При этом объединенный капитал Экспобанка с начала года вырос на 48% — до 56 млрд рублей, а активы увеличились на 44% — до 254 млрд рублей. Таким образом, по объединенному капиталу Экспобанк вошел в топ-30 банков России.

В итоге в настоящее время в состав участников системы страхования вкладов входит 591 кредитная организация. Из них 292 действующих банка, имеющих лицензию на привлечение во вклады денежных средств физлиц и на открытие и ведение банковских счетов физлиц.

Еще три действующие кредитные организации утратили право на привлечение во вклады денежных средств и на открытие и ведение банковских счетов физлиц. А в отношении 296 кредитных организаций осуществляются ликвидационные процедуры.

Вклады в Хвоя Банке были застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. Подобрать вклады в банках, которые являются участниками системы страхования вкладов, можно на нашем сайте. Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

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