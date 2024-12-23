Центробанк оштрафовал ВТБ

Банк России вынес два постановления о привлечении к административной ответственности Банка ВТБ. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.

В частности, постановление вынесено по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Она распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Штраф для должностных лиц может составлять от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. К должностным лицам по этой статье также может применяться дисквалификация на срок до трех лет.

Еще одно постановление вынесено по статье 15.26.3 КоАП «Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй». Статья предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

По обоим постановлениям предусмотрено наложение на нарушителей административных штрафов, при этом в документах, опубликованных на сайте Центробанка, не уточняется, применяются санкции к должностным или юридическим лицам. Постановления пока не вступили в законную силу.

Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает фигурантам постановлений направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы.

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