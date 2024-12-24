Интерес к кредитам наличными теряется, банки резко нарастили прибыль. Обзор Банки.ру

📰 К началу декабря 2024 года сегмент кредитов наличными достиг минимумов за пять лет по средним срокам выдаваемых кредитов и одобряемых сумм при максимуме средних ставок, рассказывает «Коммерсант». Интерес к инструменту теряют и банки (на фоне ужесточения требований регулятора), и заемщики (на фоне рекордных ставок). При этом изменения конъюнктуры в ближайшее время ни банкиры, ни эксперты не ждут — Банк России хотя и не повысил ключевую ставку, но пока не смягчил риторику относительно необходимости охлаждения потребкредитования.

📰 Банки резко нарастили прибыль в ноябре, пишут «Ведомости». Чистая прибыль банковского сектора достигла 518 млрд рублей и в 1,5 раза превысила октябрьский результат (348 млрд рублей). Доходность на капитал (ROE) также возросла в 1,5 раза, до 37% против 25,2% месяцем ранее. Исходя из данных ЦБ, за январь — ноябрь сектор заработал 3,6 трлн рублей чистой прибыли, которая превысила прошлогоднее значение на 12,5%. В основном увеличение прибыли произошло за счет переоценки валюты на фоне ослабления рубля.

📰 Ставшее обязательным для таксистов страхование гражданской ответственности перевозчика вызвало споры на рынке, обращает внимание «Коммерсант». Таксисты и часть страховщиков считают, что необходимо законодательно разрешить реализацию однодневных полисов, что поможет привлечь на рынок водителей, для которых это не основная работа. Другие участники страхового рынка настаивают, что это только усложнит работу всем, и советуют ограничить минимальный срок действия документа десятью днями.

📰 Застройщики могут получить компенсацию затрат на кредиты, соответствующую меру поддержки строительной отрасли готовит Минстрой, узнали «Известия». Она коснется части объектов, запущенных до 2024 года, и распространится на проекты 2025 и 2026 годов. На эти цели предлагается выделить 29,6 млрд рублей, из-за высоких кредитных ставок этого хватит лишь на 8 млн кв. м. Правда, в ЦБ и Минэкономразвития инициативу не поддерживают. В ведомстве не одобрили и предыдущую меру, которая касалась моратория на банкротство девелоперов. Представители отрасли говорят, что сегодня уже 97,5% проектов зависят от банковского финансирования и помощь государства необходима.

📰 Банки продолжают предъявлять повышенный спрос на IT-кадры на фоне требований по импортозамещению, кибербезопасности, работе с большими данными и других вызовов, сообщает «Коммерсант». При этом кредитные организации не хотят переплачивать за сотрудников без опыта работы, поэтому готовы участвовать в выращивании собственных нужных специалистов. Однако процесс может затянуться на ближайшие три — пять лет.