Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки

23% россиян готовы потратить на новогодние подарки до 3000 рублей, показало исследование Роскачества.

«Сумму в пределах 1000–3000 рублей готовы заплатить 15% россиян, и всего 8% готовы отложить меньшую сумму для подарков — до 1000 рублей», — цитирует результаты РИА Новости.

18% россиян планируют потратить на новогодние подарки от 3000 до 5000 рублей, столько же — от 5000 до 10 000 рублей, 12% рассчитывают потратить от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

При этом 7% готовы потратить на подарки от 15 тысяч до 20 тысяч рублей и только 5% — больше 20 тысяч рублей.

64% россиян собираются покупать подарки в обычных розничных магазинах, 32% — на маркетплейсах, 20% выбирают интернет-магазины. А 11% россиян будут приобретать подарки на предновогодних ярмарках и рынках.