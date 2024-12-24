Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Ингосстрах Банка на уровне «А-(RU)» с прогнозом «стабильный». Оценка присвоена по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.

Позитивными факторами формирования оценки стали удовлетворительные бизнес-профиль, риск-профиль и достаточность капитала, адекватная позиция по фондированию и ликвидности, а также высокая степень поддержки со стороны материнской структуры — СПАО «Ингосстрах». Дополнительно было отмечено, что стратегия банка предполагает наращивание операционной интеграции с другими компаниями группы «Ингосстрах» и возможности привлечения их для финансирования задач развития.

«Мы уверенно двигаемся в сторону наращивания экспертизы универсального банка и IT-компетенций для создания востребованных финансовых продуктов на высоко конкурентном рынке. У нас большие планы по увеличению активов, повышению эффективности бизнеса, углублению интеграции с "Инго Экосистемой" "Ингосстраха". Подтверждение кредитного рейтинга — это высокая оценка нашей стратегии 2024–2029 годов», — отметил Станислав Даныш, председатель правления Ингосстрах Банка.