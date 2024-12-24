Работодателей предложили обязать выплачивать 13-ю зарплату

Работодателей в России хотят обязать выплачивать сотрудникам 13-ю зарплату. Такое предложение председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Прошу вас оценить данное предложение о внесении в Трудовой кодекс РФ нормы, обязывающей работодателя выплачивать тринадцатую заработную плату сотрудникам не позднее 20 декабря текущего года, и дать ответ в установленные законодательством сроки», — цитирует ТАСС письмо.

По нормам Трудового кодекса работодатель имеет право материально поощрять сотрудников организации, в том числе выплачивать 13-ю зарплату, напомнил Миронов. При этом компании принимают решение о поощрении сотрудников самостоятельно. Многие отказываются от выплаты 13-й зарплаты.

Мера должна повысить мотивацию работников — это, по мнению Миронова, повысит производительность труда в период кадрового дефицита.

«Ну и по-человечески эти деньги нужны людям, чтобы хорошо встретить Новый год, сделать подарки своим близким», — добавил Миронов.