Москвичам рассказали, когда дешевле всего вызывать такси в Новый год

31 декабря и 1 января стоимость подачи или минуты поездки на такси не меняется, однако на цену влияют повышенный спрос и нехватка водителей. В последний день года самое спокойное время наблюдается до 20:00 — позже спрос и цены начинают расти, предупредили в «Яндексе».

Пиковое время длится до 22:00. Ближе к полуночи начинается нехватка водителей, которая продолжается до 2:30.

«Наиболее удачное время, чтобы уехать на такси, — с 2:30 до 4:30. В это время спрос снижается и стоимость поездок тоже. Больше водителей выходят на линию с 8:00 до 11:00. А затем наблюдается отток водителей, так как многие едут поздравлять родственников и друзей», — рассказывает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Только после 15:00 1 января цены на такси в Москве снова становятся выгодными. Альтернативой для автомобилистов может стать каршеринг — поездка на нем в моменты повышенного спроса в 2,5 раза дешевле, чем на такси.