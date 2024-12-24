ЦБ вводит период охлаждения еще на один вид переводов

Банк России вводит период охлаждения на переводы в цифровых рублях. Такая норма утверждена указанием Центробанка в соответствии с законом о национальной платежной системе, сообщила пресс-служба регулятора.

Таким образом, банки будут обязаны приостанавливать на два дня распоряжения клиентов об операциях с цифровыми рублями, если они подпадают под признаки мошенничества.

«Механизмы противодействия подозрительным операциям с цифровыми рублями аналогичны тем, которые уже действуют с 25 июля 2024 года для обычных переводов. При выявлении такой операции банк уведомит клиента о риске обмана и сообщит о возможности подтвердить ее не позднее следующего дня. Если клиент не подтвердит выполнение операции, то средства останутся на его счете цифрового рубля (цифровом кошельке)», — говорится в комментарии Банка России.

Указание вступит в силу с 23 февраля 2025 года.

«Если банк счел перевод подозрительным и заблокировал, дальнейшая его судьба зависит от того, сомнителен ли он на самом деле. Если после звонка банка клиенту станет понятно, что он попал под воздействие мошенников, деньги никуда не уйдут. В ином случае, если человек осознает сущность и последствия перевода, он будет проведен. При наличии подозрений в том, что посредством перевода осуществляется противоправная деятельность, потребуются дополнительные доказательства отсутствия такого мотива, а для его отправителя может наступить и правовая ответственность», — пояснила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

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