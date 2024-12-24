Все новости

Обвал доллара. ЦБ установил официальные курсы валют на 25 декабря

Дата публикации: 24.12.2024 17:31
32 198
Время прочтения: 1 минута
Обвал доллара. ЦБ установил официальные курсы валют на 25 декабря
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

ЦБ установил официальные курсы валют на 25 декабря. Рубль взлетел вверх к американской и европейской валютам, а стоимость доллара опять опустилась ниже 100 рублей. 

Курс доллара снизился на 1,7414 рубля, составив 99,8729 рубля (101,6143 рубля на 24 декабря).

Евро подешевел на 1,0202 рубля и составил 104,2310 рубля (предыдущее значение — 105,2512 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на данных биржи.

Текущие курсы валют в обменниках
Читать в Telegram
telegram icon

Обучение

Материалы по теме