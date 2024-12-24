Обвал доллара. ЦБ установил официальные курсы валют на 25 декабря

ЦБ установил официальные курсы валют на 25 декабря. Рубль взлетел вверх к американской и европейской валютам, а стоимость доллара опять опустилась ниже 100 рублей.

Курс доллара снизился на 1,7414 рубля, составив 99,8729 рубля (101,6143 рубля на 24 декабря).

Евро подешевел на 1,0202 рубля и составил 104,2310 рубля (предыдущее значение — 105,2512 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на данных биржи.