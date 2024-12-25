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CarMoney накрывает новогодний стол!

Дата публикации: 25.12.2024 11:00
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Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru

С 18 по 26 декабря 2024 года компания CarMoney проводит акцию для клиентов! Оформите займ на сумму от 50 000 до 1 000 000 рублей и примите участие в розыгрыше 35 призов по 10 000 рублей каждый! Отличный шанс накрыть праздничный стол за счет CarMoney!

Розыгрыш состоится уже 27 декабря! Отличный вариант, чтобы получить крупную сумму на подарки близким и выиграть приз!

Успейте оформить выгодный займ!

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CarMoney — это онлайн-займы. Работаем на рынке с 2013 года, под контролем Центрального банка. Займы выдаются круглосуточно. Подробные правила акции. 

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