Банки продолжают урезать лимиты по кредитным картам

Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в ноябре 2024 года составил 102,5 тысячи рублей. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по сравнению с предыдущим месяцем показатель сократился на 4,7% (в октябре 2024 года — 107,6 тысячи рублей).

Наибольший средний размер лимитов по выданным кредитным картам в регионах РФ в ноябре 2024 года был отмечен в Москве (140,3 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (127,3 тысячи рублей), Московской области (125,1 тысячи рублей), Ханты-Мансийском АО (112,9 тысячи рублей) и Ленинградской области (109,4 тысячи рублей).

«Снижение данного показателя наблюдается на фоне сокращения выдачи новых кредитных карт, что во многом является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Стоит также отметить, что банки продолжают активно использовать лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

«При использовании кредиток, как и со всеми кредитными продуктами, стоит соотносить объем задолженности со своими возможностями по ее погашению. В случае с картами — стараться возвращать деньги до конца льготного периода, не совершать покупок, стоимость которых будет сложно оперативно возвратить банку. Возможно, не самым рациональным решением будет быстро истратить весь лимит, если он в разы превышает месячный заработок. За снятие наличных и переводы с кредиток взимается повышенный процент и комиссия, поэтому также не стоит проводить эти операции без крайней необходимости», — рекомендует аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

МПКАрт 2.0