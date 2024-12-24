Названы банки, которые пока не будут снижать ставки по вкладам

Целый ряд банков объявил о намерениях сохранить ставки по вкладам на нынешнем уровне, отказавшись от их снижения. Одновременно сохраняются условия и по кредитным продуктам.

В частности, сохраняет ставки по депозитам ВТБ. «Их снижения мы не планируем, но будем следить за ситуацией на рынке. Такие значения станут для рынка пиковыми и в течение следующего года не будут значительно меняться», — цитирует РИА Новости комментарий пресс-службы кредитного учреждения.

«Что касается вкладов и накопительных счетов, то сейчас ставки банка соответствуют рыночным значениям», — заявил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич, отметивший, что банк не намерен корректировать ставки ни по сберегательным продуктам, ни по кредитам.

«НОВИКОМ пока не планирует изменения ставок по своим продуктам, так как заранее их не повышали и сохранили лучшие условия по кредитованию. Вместе с тем банк всегда реагирует на изменения на рынке в целом, если они будут, то скорректирует и свою тарифную политику. Пока предпосылок к этим изменениям нет», — заявил старший вицепрезидент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

Кроме того, о сохранении действующих ставок по вкладам сообщили Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Ранее некоторые банки, в частности, Альфа-Банк и Газпромбанк, начали снижать ставки по вкладам. Эксперты объясняют это сохранением ключевой ставки Банком России на уровне 21% — такое решение было принято в минувшую пятницу. В то же время рынок ожидал значительного повышения ключевой ставки, и ряд банков в преддверии такого решения повысил ставки по депозитам.

При этом, полагает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич, время для формирования полноценного тренда на ухудшение условий по депозитам еще не пришло.

«Это может случиться, когда мы увидим стабилизацию инфляции и ее переход к снижению, что даст возможность регулятору начать цикл смягчения денежно-кредитной политики. При развитии данного сценария, возможного во второй половине текущего года, банки могут начать планомерно снижать ставки, опираясь на привлечение в будущем более дешевой ликвидности от населения», — отметил аналитик.