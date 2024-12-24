Какие названия могут получить новые российские авто. АвтоВАЗ запатентовал две торговые марки

Retiva и Altra — такие названия могут получить модели новых российских автомобилей, которые разрабатываются на АвтоВАЗе. Эти две торговые марки автоконцерн зарегистрировал в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС), сообщил РБК.

АвтоВАЗ традиционно называет автомобили словами женского рода с окончанием на «а». Этому правилу соответствуют три модели, которые сегодня выпускает компания: Vesta, Granta и Niva. Этими требованиями автоконцерн руководствовался и при выборе названия для новой машины, сборка которой начнется в 2025 году, — Lada Iskra. Исключением в линейке является Lada Largus, однако эта машина не является разработкой АвтоВАЗа, а создана на базе румынской Dacia Logan MCV.

При этом в карточках товарных знаков Retiva и Altra указано, что торговые марки могут использоваться не только для легковых автомобилей, но и для широкой номенклатуры продукции и даже услуг — от автомойки до тюнинга.

Вне зависимости от названия на каждый автомобиль, который эксплуатируется в России, должен быть оформлен полис ОСАГО. «Учитывая, что ОСАГО является обязательным видом страхования, в связи с чем за отсутствие или недействительность полиса грозит штраф, особенно важно обеспечить его подлинность, это избавит от дальнейших неприятностей и необходимости приобретать еще один, уже настоящий, полис. При этом отметим, что подлинность полиса каско в базе Российского союза автостраховщиков проверить нельзя, но это можно сделать непосредственно в базе данных страховщика. Однако лучше, конечно, сразу покупать полис через проверенные каналы, например, на официальном сайте или в офисе страховой компании, а также на финансовых маркетплейсах, тогда переживать за его подлинность не придется», — отмечает аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.