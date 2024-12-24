Продукт не для всех. Аналитик пояснила резкое падение выдач кредитных карт

Ограничения, которые ввел Банк России, сделали кредитные карты недоступным продуктом для значительной части клиентов банков, а результатом стало существенное снижение выдач «кредиток». Об этом заявила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

«На наш взгляд, падение объемов выдач кредиток связано в первую очередь с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора. Текущие ограничения делают этот продукт полностью недоступным для заемщиков с высоким уровнем ПДН, а к остальным клиентам, в том числе потенциальным, банки вынуждены применять более строгие требования, снижая уровень одобрений. Поскольку предпосылок для смягчения ограничений не просматривается, мы ожидаем, что уменьшение выдач кредиток и ухудшение условий по ним сохранится и в конце этого года, и в начале следующего», — отметила Эряния Бочкина.

По ее словам, по данным Банки.ру, объем заявок на кредитные карты в ноябре снизился более, чем в два раза по сравнению с началом года.

«До введения жестких ограничений кредитки, конечно, не оформлялись всем поголовно, но использовались достаточно широко. Населению все же требовались источники финансирования трат, и кредитки были одним из них, наряду с "классическими" кредитами. Кроме того, этот продукт широко использовался в схемах, комбинирующих вклады и кредитные карты. Однако сейчас из-за ограничений ЦБ РФ банки вынуждены обращать внимание в первую очередь на состоятельных клиентов с высоким уровнем платежеспособности, а также на уже действующих своих клиентов», — пояснила аналитик.

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