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Продукт не для всех. Аналитик пояснила резкое падение выдач кредитных карт

Дата публикации: 24.12.2024 22:00
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Время прочтения: 2 минуты
Продукт не для всех. Аналитик пояснила резкое падение выдач кредитных карт
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Ограничения, которые ввел Банк России, сделали кредитные карты недоступным продуктом для значительной части клиентов банков, а результатом стало существенное снижение выдач «кредиток». Об этом заявила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

«На наш взгляд, падение объемов выдач кредиток связано в первую очередь с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора. Текущие ограничения делают этот продукт полностью недоступным для заемщиков с высоким уровнем ПДН, а к остальным клиентам, в том числе потенциальным, банки вынуждены применять более строгие требования, снижая уровень одобрений. Поскольку предпосылок для смягчения ограничений не просматривается, мы ожидаем, что уменьшение выдач кредиток и ухудшение условий по ним сохранится и в конце этого года, и в начале следующего», — отметила Эряния Бочкина.

По ее словам, по данным Банки.ру, объем заявок на кредитные карты в ноябре снизился более, чем в два раза по сравнению с началом года.

«До введения жестких ограничений кредитки, конечно, не оформлялись всем поголовно, но использовались достаточно широко. Населению все же требовались источники финансирования трат, и кредитки были одним из них, наряду с "классическими" кредитами. Кроме того, этот продукт широко использовался в схемах, комбинирующих вклады и кредитные карты. Однако сейчас из-за ограничений ЦБ РФ банки вынуждены обращать внимание в первую очередь на состоятельных клиентов с высоким уровнем платежеспособности, а также на уже действующих своих клиентов», — пояснила аналитик.

 

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