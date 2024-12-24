Названы языки, знание которых является особым преимуществом при поиске работы

Работодатели в 2024 году активнее всего искали специалистов, владеющих японским языком. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками платформы «Авито Работа».

Знание японского языка стало упоминаться в вакансиях в два раза чаще (рост на 102%), чем в 2023 году. Соискатели со знанием японского обычно востребованы в качестве преподавателей языка, однако иногда появляются также вакансии с вахтой в Японию — ищут в основном авторазборщиков и разнорабочих.

На 57% за год вырос спрос работодателей на специалистов, знающих китайский язык. Как правило, большинство вакансий, где от кандидата требуется владение китайским, относятся к образовательной сфере — чаще всего работодатели ищут репетиторов и преподавателей китайского языка. Однако на фоне роста товарооборота России с Китаем бизнес-сектор также испытывает потребность в таких специалистах. Компании, работающие с Китаем, все чаще набирают менеджеров по продажам (рост числа вакансий на 70% за год), менеджеров по работе с клиентами (рост на 46%) и переводчиков (рост на 20%) со знанием китайского.

По-прежнему востребованным среди работодателей остается английский язык. За год количество вакансий с требованием владения английским выросло на 39%. Основная часть таких предложений традиционно связана с образовательной сферой, где преобладают вакансии преподавателей и репетиторов. Кроме того, работодатели стали активнее искать специалистов со знанием английского на вакансии продавцов-консультантов (плюс 133%), менеджеров по работе с клиентами (плюс 125%), банковских работников (плюс 124%), переводчиков (плюс 105%) и операторов кол-центра (плюс 89%).

Кроме того, за год выросло число вакансий для претендентов со знанием немецкого (рост на 37%) и испанского (рост на 12%) языков.

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